Lotta, Abraham Conyedo gladiatorio! Vince la battaglia con Bataev e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021! (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa volta il sogno dell'Italia di portare a Tokyo un altro azzurro nello stile libero della Lotta diventa realtà: nel Preolimpico su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria, Abraham Conyedo Vince la semifinale nei -97 kg e conquista il pass non nominale per le Olimpiadi battendo ai punti il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev. Conyedo, che è la testa di serie numero 1 del tabellone, riesce a condurre sempre il match, ma negli ultimi secondi deve difendersi dagli assalti disperati del bulgaro, che fino alla fine cerca di ribaltare la contesa, cedendo alla fine ai punti, con l'azzurro che si impone per 3-2. Tra Conyedo e Bataev c'era un precedente abbastanza recente: nel Preolimpico su base continentale ...

