Leonardo | ricavi per 2 | 8 miliardi in primo trimestre Guidance 2021 confermata

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registratopari a 2.790 milioni di euro neldel, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. C’è stato un significativo incremento in tutti i settori di business, in parte attenuato dalla prevista riduzione in Aerostrutture. L’EBITA è stato pari a 95 milioni di euro (+132% su base annua) e il risultato netto negativo per 2 milioni di euro (-59 milioni nel2020). “I risultati del– commenta Alessandro Profumo, amministratore delegato di– sono in linea con le aspettative definite recentemente con la. Abbiamo registrato un buon livello di ...