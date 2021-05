Lega | Mocci | Raggi pensi a tutela decoro aree pubbliche

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Grazie agli uomini e alle donne della Polizia Locale Roma Capitale per l’intervento sulla discarica a La Storta, lapero’ dovrebbe dimostrare medesima sensibilita’ e lavorare al ripristino delnelledel quadrante nord di Roma. Domenica scorsa e’ servito l’Intervento di gruppi scout, pro Loco e cittadini per restituire alle condizioni minime dilo storico borgo di Cesano.” “Sono stati rimossi rifiuti di ogni genere e, nonostante siano passati diversi giorni, ad oggi ancora non sono stati portati via dall’ammirazione comunale e continuano a fare la loro indecente figura tra i vicoli del borgo.” “Lapiuttosto che darsi agli spot da campagna elettorale si attivi per ripristinare il giustonei nostri borghi storici, ...