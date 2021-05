La piccola volpe astuta, in onda su RAI 5 (Di giovedì 6 maggio 2021) La piccola volpe astuta è un’opera in onda su RAI 5 assolutamente da vedere. Si tratta di un’opera struggente in cui gli animali hanno facoltà di parlare e capiscono il linguaggio degli uomini. La trama L’opera di Leo Janácek viene dalla critica spesso applaudito come il capolavoro per antonomasia del compositore ceco. La storia verte tutta sulla protagonista, giovane volpe, che cerca di fuggire dalla ferocia di un guardiacaccia. Composta nel 1924, ricorda a tutti come la vita dovrebbe essere libera e autentica. La messa in onda è quella che è stata inscenata presso il teatro comunale di Firenze con la direzione di Laurent Pelly, descrive alla perfezione la dimensione favolistica dell’opera. L’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino sono diretti dal Maestro Seiji ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Laè un’opera insu RAI 5 assolutamente da vedere. Si tratta di un’opera struggente in cui gli animali hanno facoltà di parlare e capiscono il linguaggio degli uomini. La trama L’opera di Leo Janácek viene dalla critica spesso applaudito come il capolavoro per antonomasia del compositore ceco. La storia verte tutta sulla protagonista, giovane, che cerca di fuggire dalla ferocia di un guardiacaccia. Composta nel 1924, ricorda a tutti come la vita dovrebbe essere libera e autentica. La messa inè quella che è stata inscenata presso il teatro comunale di Firenze con la direzione di Laurent Pelly, descrive alla perfezione la dimensione favolistica dell’opera. L’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino sono diretti dal Maestro Seiji ...

