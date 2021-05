La madre che riesce a sfamare i 5 figli con una spesa di poco più di 20 euro a settimana. Ecco il suo segreto (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutti facciamo i conti con la spesa settimanale, ma non sempre riusciamo a far quadrare tutto; il supermercato è sempre una tentazione e, molto spesso, finisce nel carrello anche ciò di cui non abbiamo davvero bisogno. Nel mondo, però, ci sono esempi di donne davvero parsimoniose ed organizzate che riescono a mantenere una famiglia decisamente numerosa spendendo solo poche sterline a settimana. Volete sapere come ci riesce? Lorna Cooper e la sua spesa perfetta Lorna Cooper è una donna senza dubbio molto organizzata; madre di ben 5 bambini, la donna è diventata famosa per la sua bravura nel riuscire a sfamare la sua famiglia spendendo davvero poco per la spesa settimanale. 20 sterline a ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutti facciamo i conti con lale, ma non sempre riusciamo a far quadrare tutto; il supermercato è sempre una tentazione e, molto spesso, finisce nel carrello anche ciò di cui non abbiamo davvero bisogno. Nel mondo, però, ci sono esempi di donne davvero parsimoniose ed organizzate che riescono a mantenere una famiglia decisamente numerosa spendendo solo poche sterline a. Volete sapere come ci? Lorna Cooper e la suaperfetta Lorna Cooper è una donna senza dubbio molto organizzata;di ben 5 bambini, la donna è diventata famosa per la sua bravura nel riuscire ala sua famiglia spendendo davveroper lale. 20 sterline a ...

Advertising

Tg3web : Un figlio di 49 anni che muore in fabbrica schiacciato da un tornio che conosceva come le sue tasche. Mentre faceva… - 6000sardine : Un’operaia di 22 anni, madre di una bimba piccola muore sul posto di lavoro. È assordante il silenzio del #PD e so… - Agenzia_Ansa : La madre di Daniela Molinari ha ceduto, e ha detto di sì all'esame che potrebbe permettere alla figlia biologica di… - FabriRandy : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… - ale_xtomlinson : vorrei solo avere qualcuno che mi dia un po’ di supporto, ma tutti quelli che provano a stare con me si stufano mia… -