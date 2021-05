Isola dei Famosi, Awed troppo deperito: la produzione interviene (Di giovedì 6 maggio 2021) Isola dei Famosi, la produzione del programma prende provvedimenti a causa dell’eccessivo dimagrimento del concorrente Awed Non si erano mai viste così tante difficoltà nel programma Mediaset L’Isola dei Famosi. Quest’anno i concorrenti sono stati messi a dura prova più del dovuto, considerando anche i numerosi infortuni dei naufraghi, da Paul Gascoigne a Elisa Isoardi passando per Brando Giorgi. Il caldo asfissiante, le tempeste tropicali, le escursioni termiche e gli pericoli che possono incombere sull’Isola, a quanto pare non sono abbastanza. Ciò che sta maggiormente sfinendo i concorrenti è soprattutto la fame! Per non parlare delle numerose prove di resistenza fisica che i concorrenti affrontano in ogni puntata serale. Proprio qualche giorno fa, l’ex ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021)dei, ladel programma prende provvedimenti a causa dell’eccessivo dimagrimento del concorrenteNon si erano mai viste così tante difficoltà nel programma Mediaset L’dei. Quest’anno i concorrenti sono stati messi a dura prova più del dovuto, considerando anche i numerosi infortuni dei naufraghi, da Paul Gascoigne a Elisa Isoardi passando per Brando Giorgi. Il caldo asfissiante, le tempeste tropicali, le escursioni termiche e gli pericoli che possono incombere sull’, a quanto pare non sono abbastanza. Ciò che sta maggiormente sfinendo i concorrenti è soprattutto la fame! Per non parlare delle numerose prove di resistenza fisica che i concorrenti affrontano in ogni puntata serale. Proprio qualche giorno fa, l’ex ...

