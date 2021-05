Industria e Finanza - Hertz vede l'uscita dal tunnel (Di giovedì 6 maggio 2021) Hertz ha detto sì. La società di noleggio a breve termine statunitense, che lo scoppio della pandemia di Covid-19 aveva spinto a richiedere la protezione dai creditori, ha accettato di prendere in considerazione la nuova proposta fatta da Knighthead Capital Management e dai suoi affiliati, ovvero Certares Opportunities e Apollo Capital Management, per fornire il capitale necessario per finanziare la sua uscita dal Chapter 11. Prevista per il prossimo giugno. La seconda proposta della cordata capitanata da Knighthead è considerata migliorativa rispetto al pool di sponsor che ad oggi avrebbe dovuto ricapitalizzare l'azienda e far riprendere la completa attività alla società di autonoleggio, ovvero quella composta da Centerbridge Partners, Warburg Pincus e Dundon Capital Partners. Si decide il 10 maggio. Hertz segue le procedure stabilite ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021)ha detto sì. La società di noleggio a breve termine statunitense, che lo scoppio della pandemia di Covid-19 aveva spinto a richiedere la protezione dai creditori, ha accettato di prendere in considerazione la nuova proposta fatta da Knighthead Capital Management e dai suoi affiliati, ovvero Certares Opportunities e Apollo Capital Management, per fornire il capitale necessario per finanziare la suadal Chapter 11. Prevista per il prossimo giugno. La seconda proposta della cordata capitanata da Knighthead è considerata migliorativa rispetto al pool di sponsor che ad oggi avrebbe dovuto ricapitalizzare l'azienda e far riprendere la completa attività alla società di autonoleggio, ovvero quella composta da Centerbridge Partners, Warburg Pincus e Dundon Capital Partners. Si decide il 10 maggio.segue le procedure stabilite ...

