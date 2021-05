Il caso Fedez? Per il direttore di Rai3 è: “Un imbroglio, una manipolazione” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il direttore di Rai3: verità manipolata. In Vigilanza lo sfidano: allora denunci Corriere della sera, pagina 12, di Antonella Baccaro. Rischia di finire in Procura, con tanto di richiesta di risarcimento danni in sede civile, lo scontro tra Fedez e la Rai sulla manifestazione del Primo Maggio. È quanto hanno chiesto molti parlamentari ieri, sia pure con toni diversi, dopo aver ascoltato in Commissione di Vigilanza Rai, il duro atto di accusa del direttore di Rai3, Franco Di Mare, contro il rapper. A Fedez, il direttore ha addebitato di aver «manipolato» la telefonata intercorsa tra lui e la società iCompany, organizzatrice del concerto, cui ha preso parte anche la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani. Franco Di Mare ha esposto quali brani della ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi: verità manipolata. In Vigilanza lo sfidano: allora denunci Corriere della sera, pagina 12, di Antonella Baccaro. Rischia di finire in Procura, con tanto di richiesta di risarcimento danni in sede civile, lo scontro trae la Rai sulla manifestazione del Primo Maggio. È quanto hanno chiesto molti parlamentari ieri, sia pure con toni diversi, dopo aver ascoltato in Commissione di Vigilanza Rai, il duro atto di accusa deldi, Franco Di Mare, contro il rapper. A, ilha addebitato di aver «manipolato» la telefonata intercorsa tra lui e la società iCompany, organizzatrice del concerto, cui ha preso parte anche la vicedirettrice di, Ilaria Capitani. Franco Di Mare ha esposto quali brani della ...

