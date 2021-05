George Clooney "ossessionato" da Brad Pitt in un nuovo video: "È così bravo!" (Di giovedì 6 maggio 2021) George Clooney si prende gioco dell'amico e collega Brad Pitt in un video di beneficienza per raccogliere fondi per la sua Clooney Foundation for Justice. George Clooney nutre un'ossessione segreta nei confronti di Brad Pitt svelata in un video per raccogliere fondi per beneficenza a favore della Clooney Foundation for Justice. George Clooney, che oggi compie 60 anni, ha realizzato un video per Omaze in si trova a dover condividere il lockdown con un tizio qualunque, ossessionandolo con la sua passione per Brad Pitt, con le visioni ripetute di Ocean's Eleven e Batman & Robin. L'uomo, nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)si prende gioco dell'amico e collegain undi beneficienza per raccogliere fondi per la suaFoundation for Justice.nutre un'ossessione segreta nei confronti disvelata in unper raccogliere fondi per beneficenza a favore dellaFoundation for Justice., che oggi compie 60 anni, ha realizzato unper Omaze in si trova a dover condividere il lockdown con un tizio qualunque, ossessionandolo con la sua passione per, con le visioni ripetute di Ocean's Eleven e Batman & Robin. L'uomo, nel ...

