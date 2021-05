Fiumicino, contagi in aumento nelle ultime settimane: 247 i positivi attuali (Di giovedì 6 maggio 2021) “Il numero totale di positivi nel territorio di Fiumicino, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è oggi di 247”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Tra questi – spiega – 128 sono donne e 119 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.30. Il 57% dei casi si registra tra Fiumicino e Isola sacra, il 7% sia a Focene che Fregene, il 6% ad Aranova”. “Purtroppo la situazione non ci deve far stare tranquilli – aggiunge il sindaco – poiché non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria. Analizzando infatti l’andamento dei dati nelle ultime due settimane (come potete vedere nel grafico) un elemento emerge inequivocabile: con il passaggio dalla zona arancione iniziata il 6 aprile all’attuale zona gialla, iniziata il 26 aprile, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) “Il numero totale dinel territorio di, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è oggi di 247”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Tra questi – spiega – 128 sono donne e 119 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.30. Il 57% dei casi si registra trae Isola sacra, il 7% sia a Focene che Fregene, il 6% ad Aranova”. “Purtroppo la situazione non ci deve far stare tranquilli – aggiunge il sindaco – poiché non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria. Analizzando infatti l’andamento dei datidue(come potete vedere nel grafico) un elemento emerge inequivocabile: con il passaggio dalla zona arancione iniziata il 6 aprile all’attuale zona gialla, iniziata il 26 aprile, e ...

