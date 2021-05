Dove e quando possiamo viaggiare? Ce lo dice il sito di Blastness (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono appena ricominciati liberamente gli spostamenti tra regioni ma, per quanto riguarda i viaggi all’estero, le incognite restano tante: la Grecia è tra i pochi Paesi ad aver già fissato una data in cui riaprirà a tutti a tutti i turisti vaccinati o che presentino un tampone (il 14 maggio) e l’Albania è un altro raro esempio di quelli che sin da subito non pongono particolari restrizioni, ma ci sono ancora tanti altri Stati che continuano a tenere serrate le frontiere o imporre quarantene, senza dare tempistiche certe sull’apertura definitiva. Quando potremo tornare a viaggiare? Per aiutarci a rispondere a questa domanda ora c’è la sezione Covid-19 & Travel del sito di Blastness, punto di riferimento per la consulenza e la tecnologia del business alberghiero, che mostra i dati giornalieri sulla pandemia e offre una stima della Travel Trust Date dei singoli Paesi, ovvero la data prevista per la ripresa dei viaggi turistici. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono appena ricominciati liberamente gli spostamenti tra regioni ma, per quanto riguarda i viaggi all’estero, le incognite restano tante: la Grecia è tra i pochi Paesi ad aver già fissato una data in cui riaprirà a tutti a tutti i turisti vaccinati o che presentino un tampone (il 14 maggio) e l’Albania è un altro raro esempio di quelli che sin da subito non pongono particolari restrizioni, ma ci sono ancora tanti altri Stati che continuano a tenere serrate le frontiere o imporre quarantene, senza dare tempistiche certe sull’apertura definitiva. Quando potremo tornare a viaggiare? Per aiutarci a rispondere a questa domanda ora c’è la sezione Covid-19 & Travel del sito di Blastness, punto di riferimento per la consulenza e la tecnologia del business alberghiero, che mostra i dati giornalieri sulla pandemia e offre una stima della Travel Trust Date dei singoli Paesi, ovvero la data prevista per la ripresa dei viaggi turistici.

