Covid, in Bergamasca zero morti, prima volta da 2 mesi e mezzo (Di giovedì 6 maggio 2021) Nessun decesso per Covid-19, a due mesi e mezzo dall'ultima volta. È un dato senz'altro incoraggiante quello registrato ieri (mercoledì 5 maggio) a livello provinciale. L'ultima volta successe il 20 febbraio. Da allora, a Bergamo sono state registrate altre 258 vittime: 9 nell'ultima settimana. A livello regionale, sono invece 32 i morti segnalati nelle ultime 24 ore. Nessuna rilevante variazione sul fronte dei contagi: 1.557 , di cui 85 in Bergamasca, sulla base di 50. 251 tamponi processati. Dati che hanno fatto scendere al 3% il tasso di positività in Lombardia. Finora, il valore più basso nell'arco di tutto il 2021.

