Conte contrattacca Casaleggio | Ci deve dare la lista degli iscritti M5s

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Davideper legge è obbligato a consegnare i datial Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Giuseppea Repubblica. “Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”. E se Rousseau non vorrà procedere “chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento” Leggi anche...rinviato a data da destinarsi. Il tribunale stoppa l'ex premier (di G. Cerami) "O si cambia o M5S finisce qui". Intervista a Vincenzo Spadafora (di A. De Angelis)