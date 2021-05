Chiara Ferragni, Fedez e la lite "furiosa" con Leone: «Non è così!». La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?» (Di giovedì 6 maggio 2021) Fedez, "lite" con Leone: «Non è così!». La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?». Tornato a Milano dal Concertone, il... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021), "" con: «Non è». Ladel: «Ma che fa?». Tornato a Milano dal Concertone, il...

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - whotels_it : Chiara Ferragni sul lago di Como, la prima volta di Vittoria - xjfrax : RT @VISI0NE: @SADIComic se la prenda con il governo che non dà sicurezza sul lavoro e non con chiara ferragni, come se fosse colpa sua se g… - bellapersoncina : “il cane di chiara ferragni ha il papillon di vuitton” -