Censura o manipolazione da parte del rapper? Fedez contro Rai: le versioni a confronto (Di giovedì 6 maggio 2021) Botta e riposta, versione e contro versione, smentita e contro smentita. Va avanti così da giorni lo scontro a fuoco tra Fedez e la Rai, al centro di un caso senza dubbi mediatico ma che ha toccato temi e radici sociali ben più profonde. Le ultime cartucce tra le due parti sembrano essere state sparate qualche ora fa, nella versione ufficiale che il direttore di Rai 3 Franco Di Mare avrebbe dato alla Vigilanza della tv di Stato su tutta la vicenda. Racconto a cui Fedez non ha evitato di ribattere anche stavolta. E così a distanza di sei giorni trascorsi dai fatti del concertone del Primo maggio, le due versioni continuano ad arricchirsi di particolari: un caos di dichiarazioni, smentite e commenti che rendono ancora più amara la vicenda su due dei più urgenti temi sociali come ...

