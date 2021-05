Canoa Kayak, al via Europei a Ivrea. In palio anche pass per Tokyo 2020 (Di giovedì 6 maggio 2021) Da domani, giovedì 6 maggio, e fino a domenica 9, si svolgeranno gli ECA Canoe Slalom European Championships. La rassegna europea si svolgerà nello Stadio della Canoa di Ivrea (TO) e vedrà in palio anche gli ultimi posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel suggestivo scenario piemontese, con un grado di difficoltà di 4 su una scala di 6, si affronteranno 194 in rappresentanza di 27 Nazioni nelle specialità di Slalom e di Extreme Slalom 2021, categorie K1 maschile e femminile, C1 maschile e femminile. Per quanto riguarda i pass olimpici, l’Italia è già qualificata nel K1, con Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, e nel C1 femminile, al debutto ai Giochi, con Marta Bertoncelli. Manca il pass nel C1 maschile: a provarci saranno Raffaello Ivaldi, Roberto ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Da domani, giovedì 6 maggio, e fino a domenica 9, si svolgeranno gli ECA Canoe Slalom European Championships. La rassegna europea si svolgerà nello Stadio delladi(TO) e vedrà ingli ultimi posti per le Olimpiadi di. Nel suggestivo scenario piemontese, con un grado di difficoltà di 4 su una scala di 6, si affronteranno 194 in rappresentanza di 27 Nazioni nelle specialità di Slalom e di Extreme Slalom 2021, categorie K1 maschile e femminile, C1 maschile e femminile. Per quanto riguarda iolimpici, l’Italia è già qualificata nel K1, con Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, e nel C1 femminile, al debutto ai Giochi, con Marta Bertoncelli. Manca ilnel C1 maschile: a provarci saranno Raffaello Ivaldi, Roberto ...

Advertising

zazoomblog : Canoa Kayak al via Europei a Ivrea. In palio anche pass per Tokyo 2020 - #Canoa #Kayak #Europei #Ivrea. #palio - SportPassionNet : Al via a Ivrea i Campionati #Europei di #canoa #Slalom dal 6 al 9 maggio #kayak - sportface2016 : #Canoa, al via gli Europei a Ivrea. In palio anche pass per #Tokyo2020 - aury_941 : RT @emissnowdrop: 'Che ne dici se dopo la fine dello spot, andassimo a fare rafting o canoa. Abbiamo fatto kayak insieme? Non hai idea, era… - Soledad35901185 : RT @japrilLaliter: ' Che ne dici se dopo la fine dello spot, andassimo a fare rafting o canoa. Abbiamo fatto kayak insieme? Non hai idea, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Kayak Canoa Kayak, al via Europei a Ivrea. In palio anche pass per Tokyo 2020 Di seguito l'elenco dei convocati Azzurri, comunicati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, sotto la guida del Direttore tecnico Daniele Molmenti. Canadese femminile: Marta Bertoncelli (...

Al via domani a Ivrea i campionati europei di Canoa Slalom: i vincitori voleranno alle Olimpiadi Iniziano domani a Ivrea gli ECA Canoe Slalom European Championships, manifestazione dell'European Canoe Federation, rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) che fa capo al Coni. Un evento sportivo di grande rilievo, atteso da tutto il mondo canoistico internazionale in quanto sede di selezione olimpica: durante le competizioni saranno ...

Canoa Kayak, al via Europei a Ivrea. In palio anche pass per Tokyo 2020 Sportface.it Ancora successi per il Canoa Club Ferrara. Ufficio stampa Canoa Club Ferrara. Si è svolta domenica a Limena (PD) sul fiume Brentella la gara Nazionale di Canoa Slalom indetta dalla FICK in collaborazione con il Canoa club Padova. Una Gara trad ...

Marco Caldera l’atleta scomparso che puntava su Ivrea e canoa IVREA. Se il destino, cinico e baro, non se lo fosse portato via quasi quattro anni fa, sicuramente in questi giorni Marco Caldera sarebbe in prima linea allo Stadio della canoa per sarei il suo contr ...

Di seguito l'elenco dei convocati Azzurri, comunicati dalla Federazione Italiana, sotto la guida del Direttore tecnico Daniele Molmenti. Canadese femminile: Marta Bertoncelli (...Iniziano domani a Ivrea gli ECA Canoe Slalom European Championships, manifestazione dell'European Canoe Federation, rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana(FICK) che fa capo al Coni. Un evento sportivo di grande rilievo, atteso da tutto il mondo canoistico internazionale in quanto sede di selezione olimpica: durante le competizioni saranno ...Ufficio stampa Canoa Club Ferrara. Si è svolta domenica a Limena (PD) sul fiume Brentella la gara Nazionale di Canoa Slalom indetta dalla FICK in collaborazione con il Canoa club Padova. Una Gara trad ...IVREA. Se il destino, cinico e baro, non se lo fosse portato via quasi quattro anni fa, sicuramente in questi giorni Marco Caldera sarebbe in prima linea allo Stadio della canoa per sarei il suo contr ...