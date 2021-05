Agente Brunetta contro D’Aversa | «Perde sempre e non fa mai giocare Juan»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sebastian Celoria,di, ha lanciato un duro attacco a Roberto, allenatore del Parma Sebastian Celoria,di, ha lanciato un duro attacco a Roberto, allenatore del Parma. Le sue parole ai microfoni di parmalive.com. «Misternon lo fa mai entrare, non capisco come mai.tutte le partite ma non si affida mai a lui. Tra di loro non c’è alcun problema,è un professionista esemplare. Nessuno capisce il perché di queste scelte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

