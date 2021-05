Una via ricorderà il medico di base (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Daniele De Salvo È stato tra i primi medici a morire per Covid di cui si è ammalato per continuare ad assistere i suoi pazienti, nonostante la mancanza di protezioni e dispositivi di sicurezza e ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Daniele De Salvo È stato tra i primi medici a morire per Covid di cui si è ammalato per continuare ad assistere i suoi pazienti, nonostante la mancanza di protezioni e dispositivi di sicurezza e ...

matteosalvinimi : Anche la Soprintendenza e Italia Nostra concordano con la battaglia della Lega e di tanti cittadini romani: VIA que… - repubblica : Strage di Bologna, Lega e Fdi non votano la proposta di intitolare una via a ciascuna delle 85 vittime - sbonaccini : Al via i trattamenti con anticorpi monoclonali, un’arma in più per combattere il virus. La terapia è indirizzata… - babiezayn_ : RT @cicciogia: Tra i fanatici del politically correct che denunciano il bacio 'non consensuale' a #Biancaneve e quelli che rivendicano insi… - GiuliaAngelax : RT @AlekosPrete: Una via, una piazzetta, un giardino pubblico Iintitolato a ciascuna delle 85 vittime della strage del 2 Agosto 1980. La pr… -