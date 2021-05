Tragedia in Sardegna, 16enne schiacciato dal trattore che guidava (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che guidava. Indagini in corso. GUASILA – Un ragazzo di 16 anni è morto in Sardegna dopo essere stato schiacciato dal trattore che guidava. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il giovane si trovava a casa dei vicini ed ha preso il mezzo per farsi un giro senza avvisare nessuno. La vittima ha raggiunto una salita e, per l’elevata pendenza, il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciandolo. Non c’è stato niente da fare, i medici hanno potuto constatare solamente la morte del giovane. La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta e sequestrato il mezzo per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. Autorizzato anche l’esame esterno sulla vittima per accertare meglio quanto successo. A ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere statodalche. Indagini in corso. GUASILA – Un ragazzo di 16 anni è morto indopo essere statodalche. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il giovane si trovava a casa dei vicini ed ha preso il mezzo per farsi un giro senza avvisare nessuno. La vittima ha raggiunto una salita e, per l’elevata pendenza, il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciandolo. Non c’è stato niente da fare, i medici hanno potuto constatare solamente la morte del giovane. La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta e sequestrato il mezzo per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. Autorizzato anche l’esame esterno sulla vittima per accertare meglio quanto successo. A ...

