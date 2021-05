Torna a fiorire l'aiuola di Filippone e il Comune cerca altri sponsor per le aree verdi cittadine (Di mercoledì 5 maggio 2021) È rinata grazie ai Lions Chieti Host l'aiuola della rotonda di Filippone all'incrocio fra via dei Cipressi e via San Camillo De Lellis, dove stamane il sindaco Diego Ferrara, l'assessore al Verde ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) È rinata grazie ai Lions Chieti Host l'della rotonda diall'incrocio fra via dei Cipressi e via San Camillo De Lellis, dove stamane il sindaco Diego Ferrara, l'assessore al Verde ...

