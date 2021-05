Tomasi Autostrade | “Il traffico è in aumento | in estate sospenderemo tutti i cantieri” Toti | “Stop ai lavori nel prossimo fine settimana”

Ultime Notizie dalla rete : Tomasi Autostrade

Il Secolo XIX

Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, oggi a Napoli per la presentazione di un protocollo d'intesa con l'università Federico II. Tomasi ha parlato di fare un ulteriore scatto in avanti verso la trasformazione di ASPI in un gestore integrato di infrastrutture e mobilità sostenibile. Nasce la nuova Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di neolaureati e dipendenti di Autostrade per l'Italia. Il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi hanno presentato il protocollo d'intesa.