Stagione finita per Kalidou Koulibaly? I tempi di recupero dall’infortunio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il recente infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, rimediato verso il termine del match di domenica scorsa contro il Cagliari, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Napoli. Stando alle ultime notizie riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale di difesa potrebbe addirittura concludere qui la Stagione. Il numero 26 ieri mattina si è recato presso il centro sportivo di Castel Volturno dolorante al polpaccio e così, con lo staff medico, si è recato alla clinica Pineta Grande, dove si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. A preoccupare sono soprattutto i tempi di recupero: infatti, il senegalese dovrà restare fermo ai box per almeno 20 giorni, il che significa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il recente infortunio muscolare di, rimediato verso il termine del match di domenica scorsa contro il Cagliari, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Napoli. Stando alle ultime notizie riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale di difesa potrebbe addirittura concludere qui la. Il numero 26 ieri mattina si è recato presso il centro sportivo di Castel Volturno dolorante al polpaccio e così, con lo staff medico, si è recato alla clinica Pineta Grande, dove si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. A preoccupare sono soprattutto idi: infatti, il senegalese dovrà restare fermo ai box per almeno 20 giorni, il che significa ...

GoalItalia : Infortunio più grave del previsto: la seconda esperienza di Douglas Costa al Bayern è già finita ?? - pao_laurenti : Infermeria @FCLugano1908 : ?Stagione finita anzitempo per Maric: circa un mese di stop per un problema al collatera… - salvacostafj : La stagione del 'cancelliamo i nomi dai tweet che riportiamo' è ufficialmente finita. Vergogna. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, emergenza difesa: stagione finita per Koulibaly, quasi per Maksimovic - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Haliburton: stagione finita e addio alla corsa di rookie dell'anno #SkyNBA #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : Stagione finita L'Attacco dei Giganti: la copertina dell'ultimo volume Eccolo a voi: Non è finita qui per L'Attacco dei Giganti dal momento che l'adattamento anime (acquistate su Amazon il film distribuito da Dynit ) ritornerà con la seconda parte della stagione finale ...

Atalanta, tegola per Gasperini: Juve a rischio L'Atalanta deve fare i conti con lo stop di Rafael Toloi. Il difensore ha accusato un problema ai flessori. Il rischio è che la sua stagione sia finita L'Atalanta e Gian Piero Gasperini rischiano di dover far a meno per le ultime partite di Rafael Toloi. Il centrale, che ha caratteristiche uniche dei tre di difesa, si è ...

NBA, Haliburton: stagione finita e addio alla corsa al rookie dell'anno Sky Sport Uomini e Donne, quando finirà la stagione in corso? Le novità sull’ultima puntata Ecco quando dovrebbe andare in onda la puntata finale di Uomini e Donne di Maria De Filippi prima della pausa estiva ...

Saldi estivi 2021 in Sicilia quando iniziano. Date calendario Saldi estivi 2021 regione Sicilia. Data inizio e fine saldi estate. Calendario, durata e regole. Saldi estivi 2021. In Sicilia le vendite di fine stagione hanno già una data di inizio, sulla base di q ...

Eccolo a voi: Non èqui per L'Attacco dei Giganti dal momento che l'adattamento anime (acquistate su Amazon il film distribuito da Dynit ) ritornerà con la seconda parte dellafinale ...L'Atalanta deve fare i conti con lo stop di Rafael Toloi. Il difensore ha accusato un problema ai flessori. Il rischio è che la suasiaL'Atalanta e Gian Piero Gasperini rischiano di dover far a meno per le ultime partite di Rafael Toloi. Il centrale, che ha caratteristiche uniche dei tre di difesa, si è ...Ecco quando dovrebbe andare in onda la puntata finale di Uomini e Donne di Maria De Filippi prima della pausa estiva ...Saldi estivi 2021 regione Sicilia. Data inizio e fine saldi estate. Calendario, durata e regole. Saldi estivi 2021. In Sicilia le vendite di fine stagione hanno già una data di inizio, sulla base di q ...