Realme C11 2021 | svelata ufficialmente nuova versione

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Attualmente disponibile solo in Russia e nelle Filippine, ladelC11 non migliora in nulla la sua scheda tecnica, bensì la “peggiora” di modo da poter essere venduto ad un prezzo ancora più accessibile. Vediamo in dettaglio in cosa si differenzia dalla configurazione più prestante uscita meno di 1 anno fa E’ certamente strana la scelta da parte didi proporremente il suo entry levelC11 in una variante con una dotazione hardware più limitata. Nonostante mantenga i suoi 2GB di memoria RAM, viene soppiantato il vecchio SoC MediaTek Helio G35 in favore del chipset Unisoc SC9863, decisamente meno prestante in termini di potenza di calcolo. Altra diversificazione va ricercata nel modulo fotografico posteriore, costituito questa volta da un unico ...

PuntoCellulare : Il nuovo Realme C11 (2021) è stato lanciato questa settimana, in anteprima in Russia ad un prezzo pari a circa 95 e…

... dopo un mese di avvisaglie e indiscrezioni, ha ufficialmente lanciato nelle Filippine e in Russia il downgrade di un modello dello scorso anno , ora denominato2021. Classico low cost, il ...fa il bis , e viene riproposto a meno di un anno di distanza dal suo debutto ufficiale in Europa in una versione 2021 rivista al... ribasso. Ebbene sì, solitamente - ma non sempre, è vero - ...Il Realme C11 2021 non migliora in nulla la sua scheda tecnica, bensì la "peggiora". In compenso, però, è venduto ad un prezzo accessibile.Provvisto di solo 4G, arriva in commercio la versione depotenziata del C11 dello scorso anno, col marchio Realme che presidia ancora una volta i mercati periferici con un device molto appetibile per g ...