Quei dati sulla violenza contro le donne che l’Italia non raccoglie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 2017 ogni anno il ministero della Giustizia dovrebbe fornire all’Europa dati puntuali sulle vittime di violenza domestica e femminicidi. Ma di queste informazioni non c’è traccia (foto: Piqsels)È noto che a fine marzo la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato internazionale contro la violenza sulle donne. Una decisione che ha indignato molto l’opinione pubblica anche italiana e che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito “un grave passo indietro” per i diritti umani. Meno noto, invece, è il fatto che anche l’Italia non sia proprio ligia al dovere, per quanto riguarda il rispetto della Convenzione, che ha ratificato nel 2013. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, le misure adottate per prevenire, gestire e punire ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 2017 ogni anno il ministero della Giustizia dovrebbe fornire all’Europapuntuali sulle vittime didomestica e femminicidi. Ma di queste informazioni non c’è traccia (foto: Piqsels)È noto che a fine marzo la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato internazionalelasulle. Una decisione che ha indignato molto l’opinione pubblica anche italiana e che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito “un grave passo indietro” per i diritti umani. Meno noto, invece, è il fatto che anchenon sia proprio ligia al dovere, per quanto riguarda il rispetto della Convenzione, che ha ratificato nel 2013. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, le misure adottate per prevenire, gestire e punire ...

