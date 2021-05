Problemi in vista per Gattuso | out due difensori in poche ore

dmrcs24 : @zdizorro12 @sonoestanca2 @MelloFp Amo la diretta era con Giulia e Pierpaolo se tu hai problemi di memoria e di vista la colpa non è mia - ilputiferio : @PresMoratti Quarti?capisco problemi di vista, ma la matematica almeno....su su..compra un passaporto, pardon, un aiuto da casa.. - Mark33846202 : @Gianluc54410558 Problemi di vista ???? - taoninoG : @Sala_1908 @franco31rossi Si è vista ieri l'alta considerazione di cui gode questo tonto nella sua squadra attuale.… - InterMagazine2 : CDM - Lobotka, ancora problemi con le tonsille, anticipato l'intervento in vista degli Europei -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi vista

Napoli Magazine

... e che idella fame e della miseria nel mondo non si risolveranno semplicemente con la ... con esso, rischiara anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà da un altro punto di". ...La festa scudetto per la vincita del campionato dell'Inter e il concentramento di circa 30 mila studenti in Piazza Duomo ha creato non pochie preoccupazioni dal punto disanitario anche nel mondo politico. Sul tema, ancora caldissimo, è intervenuta Letizia Moratti, assessore al Welfare di Regione Lombardia. "Capisco la ...