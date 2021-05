Non si scappa: dal 1 giugno, addio a Google Foto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manca poco al definitivo addio allo spazio gratuito di archiviazione su Google Foto. Molti utenti hanno già scelto un nuovo cloud. App Google Foto Photo by Adobe STockLo sapevamo già, ma forse stavamo per dimenticarlo. Eppure, la data di scadenza si avvicina. A partire dal 1 giugno, Google Foto avrà uno spazio di archiviazione limitato per le immagini in alta qualità. La triste notizia ci è giunta a novembre scorso. Sembra che alcuni utenti abbiano già scelto dei nuovi cloud, onde evitare di pagare per ottenere lo spazio necessario per salvare le nostre immagini preferite. POTREBBE INTERESSARTI –> Mascherine, un rimedio contro il Covid-19. Ma anche un problema per l’ambiente Come cambierà Google ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manca poco al definitivoallo spazio gratuito di archiviazione su. Molti utenti hanno già scelto un nuovo cloud. AppPhoto by Adobe STockLo sapevamo già, ma forse stavamo per dimenticarlo. Eppure, la data di scadenza si avvicina. A partire dal 1avrà uno spazio di archiviazione limitato per le immagini in alta qualità. La triste notizia ci è giunta a novembre scorso. Sembra che alcuni utenti abbiano già scelto dei nuovi cloud, onde evitare di pagare per ottenere lo spazio necessario per salvare le nostre immagini preferite. POTREBBE INTERESSARTI –> Mascherine, un rimedio contro il Covid-19. Ma anche un problema per l’ambiente Come cambierà...

Lucy93_76 : @manu10016096 @Parpiglia @tommaso_zorzi Pippo non scappa perché è fatto della stessa pasta del giornalaio.. Vive di becero gossip - Luna61710831 : RT @ReginaNera6: @danylibery Ti inviamo mail dove c'è scritto ' fortemente consigliato ma volontario' E le mail arrivano solo al personale… - Mark_stlgdr : @CarinaStl Se non torni niente aumento, vedi tu *dico ritorcendogliela contro poi mi scappa una breve risata*. Imma… - ZiaCandida : @sonoio00768234 Porta con te il cane se non vuoi che finisca male, scappa con lui. Treno e via! - COnTr0_CoRrEnTE : @mauriziocresce6 @Unkn0wN0NamE ahahahah Prima fai RT e poi lo togli... ...poi rispondi, ma subito dopo blocchi ! ah… -

Ultime Notizie dalla rete : Non scappa Scappa positivo al Covid da Parma, nigeriano fermato a Ventimiglia VENTIMIGLIA - Un nigeriano positivo al Covid, scappato da una struttura di Parma destinata ai pazienti con sintomatologia lieve e dove avrebbe dovuto restare fintanto non fosse tornato negativo, è stato fermato oggi a Ventimiglia, mentre tentava di raggiungere la Francia. Sono stati gli agenti della polizia di frontiera a bloccarlo in stazione, durante un ordinario ...

Mourinho alla Roma? Noi interisti mentre festeggiamo ti perdoniamo V inci il Triplete, e poi fa' ciò che vuoi. Scappa sull'auto del presidente del Real Madrid dopo la vittoria di Champions con l'Inter. Dichiara ... A Milano era stato "Non sono mica un pirla!" . Se un ...

Scippa tredicenne e scappa in monopattino, iPhone ritrovato dalla polizia a Ballarò PalermoToday Scippa tredicenne e scappa in monopattino, iPhone ritrovato dalla polizia a Ballarò Disavventura per un ragazzino in via Ruggero Settimo. Gli agenti però grazie alla funzione "Trova iPhone" hanno ritrovato il telefono dentro un mobiletto in piazza Colajanni Napoleone. Il padre: "Li r ...

Scappa positivo al Covid da Parma, nigeriano fermato a Ventimiglia VENTIMIGLIA - Un nigeriano positivo al Covid, scappato da una struttura di Parma destinata ai pazienti con sintomatologia lieve e dove avrebbe dovuto restare fintanto non fosse tornato negativo, è sta ...

VENTIMIGLIA - Un nigeriano positivo al Covid, scappato da una struttura di Parma destinata ai pazienti con sintomatologia lieve e dove avrebbe dovuto restare fintantofosse tornato negativo, è stato fermato oggi a Ventimiglia, mentre tentava di raggiungere la Francia. Sono stati gli agenti della polizia di frontiera a bloccarlo in stazione, durante un ordinario ...V inci il Triplete, e poi fa' ciò che vuoi.sull'auto del presidente del Real Madrid dopo la vittoria di Champions con l'Inter. Dichiara ... A Milano era stato "sono mica un pirla!" . Se un ...Disavventura per un ragazzino in via Ruggero Settimo. Gli agenti però grazie alla funzione "Trova iPhone" hanno ritrovato il telefono dentro un mobiletto in piazza Colajanni Napoleone. Il padre: "Li r ...VENTIMIGLIA - Un nigeriano positivo al Covid, scappato da una struttura di Parma destinata ai pazienti con sintomatologia lieve e dove avrebbe dovuto restare fintanto non fosse tornato negativo, è sta ...