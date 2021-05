Meghan Markle, ricoverata in ospedale: ecco il perchè (Di mercoledì 5 maggio 2021) Atmosfera tesa nella Royal Family. Dopo il forte stress Meghan Markle, moglie di Harry, finita in ospedale. Mentre il duca di Sussex lotta contro la sua famiglia, la bella attrice sta vivendo ore di tensione Meghan MarkleMeghan Markle sarebbe stata già ricoverata per dare alla luce la sua bambina. Circola, infatti, l’indiscrezione secondo cui la duchessa di Sussex potrebbe avere un parto prematuro. La nascita della secondogenita era prevista per il mese di giugno, ma potrebbe arrivare con qualche settimana in anticipo. Né lei né il principe Harry, tuttavia, hanno diramato note ufficiali. Nelle ultime foto finite in rete Meghan era apparsa in strada con in braccio Archie e un pancione molto evidente. LEGGI ... Leggi su kronic (Di mercoledì 5 maggio 2021) Atmosfera tesa nella Royal Family. Dopo il forte stress, moglie di Harry, finita in. Mentre il duca di Sussex lotta contro la sua famiglia, la bella attrice sta vivendo ore di tensionesarebbe stata giàper dare alla luce la sua bambina. Circola, infatti, l’indiscrezione secondo cui la duchessa di Sussex potrebbe avere un parto prematuro. La nascita della secondogenita era prevista per il mese di giugno, ma potrebbe arrivare con qualche settimana in anticipo. Né lei né il principe Harry, tuttavia, hanno diramato note ufficiali. Nelle ultime foto finite in reteera apparsa in strada con in braccio Archie e un pancione molto evidente. LEGGI ...

