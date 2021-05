Loggia Ungheria | oggi Davigo ascoltato a Roma come teste

CarloCalenda : Ma non ho capito bene qual è lo scoop? Renzi ha incontrato una persona che già conosceva quando era al governo? In… - ricpuglisi : Tema: Loggia Ungheria. Svolgimento: Fuori i nomi - ilriformista : Lo scandalo della presunta censura (mai avvenuta) su #Fedez è un modo ottimo per mettere a tacere il più clamoroso… - ilriformista : Sullo scandalo #loggiaUngheria si muovono 3 procure: indagato #Storari, oggi #Davigo sarà ascoltato dai pm di Roma - EvAccount : RT @Tempi_it: Cos'altro deve succedere perché la politica riformi la giustizia? -

Ultime Notizie dalla rete : Loggia Ungheria

Vanno avanti le tre inchieste a Roma, Perugia e Brescia sulla presuntache ha scatenato una bufera nel mondo delle toghe. Oggi a Roma è atteso in procura per essere ascoltato come persona informata sui fatti Piercamillo Davigo. E' l'indagine che vuol far ...Per questo passaggio di carte Storari è indagato, ma il vero scandalo in cui è implicato è la presuntamassonica. Un gruppo di magistrati e altri professionisti che agivano come una ...Tutt’al più certa Massoneria deteriore, può essere accusata d’ignoranza iniziatica, di dogmatismo rituale, di indebita ed illiberale ingerenza sulla sovranità delle Logge, di ridicolo esibizionismo pi ...Svolta nel caso dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato siciliano Piero Amara, che riguardano la presunta loggia segreta Ungheria e che, oltre a portare a uno scontro nel Pal ...