Lodovica Comello smentisce la conduzione di X Factor (Di mercoledì 5 maggio 2021) "In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo X Factor, volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre X Factor perché sono impegnata a fare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) "In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo X, volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre Xperché sono impegnata a fare ...

giornaleradiofm : Lodovica Comello smentisce la conduzione di X Factor: (ANSA) - ROMA, 05 MAG - 'In questi giorni sto leggendo molte… - iconanews : Lodovica Comello smentisce la conduzione di X Factor - SLN_Magazine : Lodovica Comello: “Non sarò io a condurre ‘X Factor'” - lifestyleblogit : Lodovica Comello: 'Non sarò io a condurre 'X Factor'' - - fisco24_info : Lodovica Comello: 'Non sarò io a condurre 'X Factor'': Messaggio dell'attrice nelle Storie Instagram sulle voci che… -