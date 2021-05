DIONISI | IL MARCHIO EMPOLI

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Protagonista della promozione dell’in Serie A, è il tecnico, Alessio. Classe 1980, perla promozione in massima serie con i toscani, è il coronamento di una carriera, fatta partendo dal basso e raggiungendo il massimo, dopo stagioni dove aveva fatto vedere le sue qualità. Alessioè cresciuto come calciatore nelle giovanili del Siena, poi carriera tra Serie D e C2, con piazze importanti come Varese, ma poco di più. Si è ritirato nel 2014, quando giocava nella Olginatese, per iniziare la carriera da allenatore, anche questa, partendo dal basso. Inizia proprio come calciatore e allenatore alla Olginatese, poi Borgosesia, Fiorenzuola, Imolese in C1 e Venezia, nel 2019-20, a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Con i lagunari centra la salvezza a 50 punti, poi passa ...