Denise Pipitone, intercettazione choc ad Anna Corona (Di mercoledì 5 maggio 2021) Denise Pipitone, l'intercettazione choc a Pomeriggio 5: «Anna Corona è in casa con una bambina e le dice di stare zitta...». Oggi, nel corso del programma di Canale 5, si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone. Le telecamere di Barbara D'Urso sono fuori alla ex casa di Anna Corona, mentre è in corso l'ispezione delle forze dell'ordine. La conduttrice spiega cosa sta succedendo: «I vigili del fuoco e i carabinieri stanno ispezionando un pozzo nel box dell'ex casa di Anna Corona, dopo una segnalazione alla Procura. L'avvocato Frazzitta ha affermato che la segnalazione non è anonima». Poi, Barbara D'Urso lancia un'intercettazione ambientale: «Vi faccio ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021), l'a Pomeriggio 5: «è in casa con una bambina e le dice di stare zitta...». Oggi, nel corso del programma di Canale 5, si è tornati a parlare del caso di. Le telecamere di Barbara D'Urso sono fuori alla ex casa di, mentre è in corso l'ispezione delle forze dell'ordine. La conduttrice spiega cosa sta succedendo: «I vigili del fuoco e i carabinieri stanno ispezionando un pozzo nel box dell'ex casa di, dopo una segnalazione alla Procura. L'avvocato Frazzitta ha affermato che la segnalazione non è anonima». Poi, Barbara D'Urso lancia un'ambientale: «Vi faccio ...

Corriere : Denise: dopo 17 anni la scientifica nella casa di Anna Corona, ex moglie del papà della... - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - xcoryhug : RT @federicovizo87: Se dopo 17 anni trovassero il corpo di Denise Pipitone lì dove è sempre stato, vuol dire solamente che siamo un paese c… - Frances48520231 : @salvinimi vi scrivo per chiedervi il vostro AIUTO per Denise Pipitone Abbiamo bisogno anche di voi INSIEME PER DE… -