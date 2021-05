Cosa ci ha guadagnato Fedez con il concertone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non so se Fedez sia destinato a diventare un nuovo Beppe Grillo. Potrebbe nascere con lui un Movimento 6 stelle? O Movimento Nike, vista l’esposizione dei loghi sulla sua persona durante il concertone. Se poi interviene sua moglie, diventerà Movimento 7 stelle? O Movimento Tod’s? Ci sarà un conflitto di interesse tra brand, anche se non direttamente concorrenti? Che fine hanno fatto i sindacati? Ma paradossalmente vorrei stupirmi – se fosse ancora possibile farlo – circa il ruolo delle organizzazioni sindacali in relazione all’evento che ha scatenato tanta polemica. Cgil, Cisl e Uil sono gli organizzatori dell’appuntamento del primo maggio. Organizzatori paganti (oltre agli sponsor). Quindi diciamo che shareholders dell’evento sono un po’ tutti i lavoratori (in verità soprattutto pensionati) che pagano la quota di adesione al sindacato. E grazie ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non so sesia destinato a diventare un nuovo Beppe Grillo. Potrebbe nascere con lui un Movimento 6 stelle? O Movimento Nike, vista l’esposizione dei loghi sulla sua persona durante il. Se poi interviene sua moglie, diventerà Movimento 7 stelle? O Movimento Tod’s? Ci sarà un conflitto di interesse tra brand, anche se non direttamente concorrenti? Che fine hanno fatto i sindacati? Ma paradossalmente vorrei stupirmi – se fosse ancora possibile farlo – circa il ruolo delle organizzazioni sindacali in relazione all’evento che ha scatenato tanta polemica. Cgil, Cisl e Uil sono gli organizzatori dell’appuntamento del primo maggio. Organizzatori paganti (oltre agli sponsor). Quindi diciamo che shareholders dell’evento sono un po’ tutti i lavoratori (in verità soprattutto pensionati) che pagano la quota di adesione al sindacato. E grazie ...

