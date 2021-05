Caso Denise Pipitone, Frazzitta: “Piera Maggio distrutta psicologicamente” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo la diretta con Ore 14 su Rai 2, programma durante il quale l’avvocato Frazzitta e Piera Maggio hanno commentato le prime indiscrezioni trapelate sulla stampa, la mamma di Denise Pipitone ha avuto un crollo. Ne parla proprio il suo legale con un collegamento per La vita in diretta. Ad Alberto Matano l’avvocato Frazzitta spiega che mai si era parlato in questi 17 anni di un omicidio, di un cadavere da cercare ed è per questo che quando le prime agenzie sono state battute oggi pomeriggio, c’è stato grande sgomento. In una giornata che doveva essere dedicata a Denise Pipitone con la manifestazione a Mazara del Vallo, il focus si è spostato su questa ispezione. “Non si è capito che cosa stanno cercando” ha detto Frazzitta che ha poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo la diretta con Ore 14 su Rai 2, programma durante il quale l’avvocatohanno commentato le prime indiscrezioni trapelate sulla stampa, la mamma diha avuto un crollo. Ne parla proprio il suo legale con un collegamento per La vita in diretta. Ad Alberto Matano l’avvocatospiega che mai si era parlato in questi 17 anni di un omicidio, di un cadavere da cercare ed è per questo che quando le prime agenzie sono state battute oggi pomeriggio, c’è stato grande sgomento. In una giornata che doveva essere dedicata acon la manifestazione a Mazara del Vallo, il focus si è spostato su questa ispezione. “Non si è capito che cosa stanno cercando” ha dettoche ha poi ...

