Calcio | Caravita ultras Inter | ' festa scudetto spontanea | non capisco questo accanimento'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La festa per lo scudetto dell'Inter è stata una manifestazione spontanea per un evento che capita raramente". Lo ha detto Franco Caravita, ultras dell'Inter, all'Adnkronos, ...Festa scudetto Inter, le parole di un ultras di spicco: "Non capisco accanimento, e allora le manifestazioni dell'1 maggio?" ...