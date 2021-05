Brioschi | assemblea approva bilancio e rinnovo CdA

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’ordinaria degli azionisti diSviluppo Immobiliare hato ild’esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha rinviato a nuovo la perdita di euro 10.696.759. Con l’zione delal 31 dicembre 2020 si è concluso il mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica. Relativamente al consiglio di amministrazione, l’ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, ed a nominare i componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Bastogi sono: Matteo Cabassi, nominato presidente del consiglio di amministrazione, Eugenio Kannès, Silvia Vacca, Maria Adelaide ...