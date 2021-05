Astrazeneca | il parere Cts | “Nessuna controindicazione per le seconde dosi”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI soggetti che hanno ricevuto la prima dose del vaccinosenza sviluppare eventi di trombosi rare “non presentanoper una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino”. Così ildel Cts trasmesso con una nuova circolare del ministero della Salute. Le trombosi rare risultano infatti essersi verificate solo dopo la prima dose. Tale posizione, afferma il Cts, “potrà essere eventualmente rivista se dovessero emergere evidenze diverse nelle settimane prossime derivanti in particolare dall’analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che in UK hanno ricevuto la 2/a dose” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per i vaccini a mRNA Pfizer-BioNtech e Moderna, è «raccomandabile» un prolungamento nella somministrazione della seconda dose «nella sesta settimana dalla ...