AstraZeneca, Cts: sì seconda dose in Italia, le news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Via libera alla seconda dose del vaccino anti Covid di AstraZeneca per chi ha ricevuto la prima senza riportare trombosi rare. Questa l’indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, contenuta nel parere allegato a una circolare del ministero della Salute. Oggetto del documento, firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza: ‘Trasmissione parere del Cts in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRna e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria’. “Il Cts – si legge in un estratto del verbale del Comitato, datato 30 aprile – ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Via libera alladel vaccino anti Covid diper chi ha ricevuto la prima senza riportare trombosi rare. Questa l’indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, contenuta nel parere allegato a una circolare del ministero della Salute. Oggetto del documento, firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza: ‘Trasmissione parere del Cts in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRna e alladel vaccino Vaxzevria’. “Il Cts – si legge in un estratto del verbale del Comitato, datato 30 aprile – ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Cts Covid, Ippolito: "Giusto sognare estate sicura, ma dipende da andamento dell'epidemia" ... che lavora anche in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) per l'emergenza Covid ... al momento Pfizer - BioNTech, Moderna, AstraZeneca e J&J', ha spiegato il direttore scientifico ...

'Vacanze più sicure ma dipenderà dai contagi' (Ippolito) Giuseppe Ippolito, infettivologo del Cts e direttore scientifico dello Spallanzani in un'intervista al Corriere della sera interviene sul ... al momento PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca e J&J. ...

