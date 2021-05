Vaccini in Lazio, Zingaretti: “Protette persone a rischio, tra qualche settimana apriremo le vaccinazioni a tutti” (Di martedì 4 maggio 2021) “Tra qualche settimana apriremo la campagna vaccinale a tutti. Giusto arrivare all’estate dove anche i ragazzi e le ragazze siano vaccinati per tornare alla vita. Da questo punto di vista inizio a essere ottimista, abbiamo vaccinato chi rischiava di morire e i segnali si cominciano a vedere, questa estate sarà diversa per numero di morti, avremo meno decessi e terapie intensive più libere, dobbiamo vincere battaglia finale sconfiggendo il virus”. Questo le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione di “Cento incroci” nei locali dell’ex “Pecora elettrica” a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) “Trala campagna vaccinale a. Giusto arrivare all’estate dove anche i ragazzi e le ragazze siano vaccinati per tornare alla vita. Da questo punto di vista inizio a essere ottimista, abbiamo vaccinato chi rischiava di morire e i segnali si cominciano a vedere, questa estate sarà diversa per numero di morti, avremo meno decessi e terapie intensive più libere, dobbiamo vincere battaglia finale sconfiggendo il virus”. Questo le parole del presidente della Regione, Nicola, a margine dell’inaugurazione di “Cento incroci” nei locali dell’ex “Pecora elettrica” a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

