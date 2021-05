Star Wars Day, le location più popolari di Guerre Stellari (Di martedì 4 maggio 2021) Star Wars Day: il giorno che tutti i fan di Guerri Stellari aspettano ogni anno. Era il 25 maggio del 77 quando il primo episodio uscì al cinema, ma è il 4 maggio che si festeggia la saga record creata da George Lucas. Tutto merito di un gioco (e di un suono) di parole: «May the Force be with you» («Che la Forza sia con te»), e cioè la citazione più famosa di Guerre Stellari, si pronuncia allo stesso modo di «May the fourth be with you» («che il 4 maggio sia con te»). E mentre vanno avanti i festeggiamenti con maratone di binge watching - tutto il franchise è disponibile anche su Disney + - e maratone social, c'è chi ha pensato di farci ripercorrere i suoi luoghi iconici: si tratta di Monkey, comparatore di prezzi e tariffe britannico che in occasione dello Star Wars ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021)Day: il giorno che tutti i fan di Guerriaspettano ogni anno. Era il 25 maggio del 77 quando il primo episodio uscì al cinema, ma è il 4 maggio che si festeggia la saga record creata da George Lucas. Tutto merito di un gioco (e di un suono) di parole: «May the Force be with you» («Che la Forza sia con te»), e cioè la citazione più famosa di, si pronuncia allo stesso modo di «May the fourth be with you» («che il 4 maggio sia con te»). E mentre vanno avanti i festeggiamenti con maratone di binge watching - tutto il franchise è disponibile anche su Disney + - e maratone social, c'è chi ha pensato di farci ripercorrere i suoi luoghi iconici: si tratta di Monkey, comparatore di prezzi e tariffe britannico che in occasione dello...

RaiNews : Oggi è lo #StarWarsDay, il giorno in cui i fan di tutto il mondo festeggiano la saga nata nel 1977 dal genio di Geo… - Adnkronos : Oggi è #StarWarsDay2021: quali sono i vostri personaggi e capitoli preferiti della saga di Guerre Stellari?… - limesonline : La capacità di distruggere un pianeta è insignificante rispetto al soft power statunitense. #StarWarsDay via… - avngrst : la prima volta che ho visto un film di star wars ero piccolissima e papà decise di far vedere a me e mio fratello i… - MaestroOfferte : LEGO Star Wars Y-Wing Starfighter della Resistenza, Set da Costruzione dell’Astronave da Battaglia ?? ? 69,99€ ? ?… -