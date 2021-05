Sostegni bis | Reddito di emergenza rinnovato per i mesi di giugno e luglio

(Di martedì 4 maggio 2021) Sta prendendo forma il nuovo decretobis per il sostegno economico di imprese e famiglie. Tra le misure della bozza composta da 48 articoli, di cui 10 sono senza testo, spunta un articolo che introduce la proroga deldiper altre due mensilità, dopo le prime tre introdotte dal decretodi marzo 2021.di2021: due ulteriori mensilità Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori due quote didioltre a quelle di marzo, aprile e maggio (aggiunte grazie al dl) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla ...

Banca MPS (+3,7% a 1,1790 euro) sotto i riflettori. Secondo indiscrezioni di stampa il decreto, che potrebbe essere approvato questa settimana dal governo, contiene incentivi fiscali per le aggregazioni bancarie rafforzati rispetto alla legge di bilancio 2021. Si tratta di un ...Settimana cruciale per il decretoprevisto in consiglio dei ministri per l'approvazione. Lo scrive Enrico Marro sul Corriere della Sera. Nel testo, nuovi contributi a fondo perduto per più di 14 miliardi ; cancellazione ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...In arrivo proroga al 31 maggio 2021 del termine di sospensione per i pagamenti e la notifica delle cartelle, e vademecum differimenti per saldo e stralcio e rottamazione ter ...