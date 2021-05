Serie A, pacchetto 2 ancora in bilico: Sky ci riprova (Di martedì 4 maggio 2021) Una volta assodato che DAZN sarà la detentrice del principale pacchetto per la trasmissione delle dieci partite di Serie A (di cui 7 in esclusiva e 3 in condivisione) per il prossimo triennio 2021-2024, non resta che attendere l’assegnazione del pacchetto 2 dei diritti TV. Come fa sapere il portale ‘calcioefinanza.it’ nella giornata odierna, ci sarà il via alle trattative private tra le parti interessate ad acquisire il secondo pacchetto per la trasmissione dei tre match della massima Serie del campionato italiano nelle prossime tre stagioni. Lunedì scorso l’emittente Sky avrebbe presentato la richiesta di partecipazione alla trattativa, al contrario di Mediaset e Discovery che non hanno presentato nulla. L’assemblea di Lega, che si riunirà mercoledì 5 maggio, una volta ricevute le offerte potrà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Una volta assodato che DAZN sarà la detentrice del principaleper la trasmissione delle dieci partite diA (di cui 7 in esclusiva e 3 in condivisione) per il prossimo triennio 2021-2024, non resta che attendere l’assegnazione del2 dei diritti TV. Come fa sapere il portale ‘calcioefinanza.it’ nella giornata odierna, ci sarà il via alle trattative private tra le parti interessate ad acquisire il secondoper la trasmissione dei tre match della massimadel campionato italiano nelle prossime tre stagioni. Lunedì scorso l’emittente Sky avrebbe presentato la richiesta di partecipazione alla trattativa, al contrario di Mediaset e Discovery che non hanno presentato nulla. L’assemblea di Lega, che si riunirà mercoledì 5 maggio, una volta ricevute le offerte potrà ...

