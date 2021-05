Roma | Sarri ad un passo | per lui biennale a 4 milioni a stagione

capuanogio : #Sarri alla #Roma, ci siamo. A breve il vertice tra il suo agente e il club, pronto un contratto da 4 milioni più b… - AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - Gazzetta_it : #Sarri allenatore della #Roma a un passo, a breve il vertice - napolista : Gazzetta: la Juve dovrà pagare una penale a Sarri per evitare il rinnovo automatico L’allenatore è cercato dalla Ro… - Sk91acm : Sarri alla Roma è la mia tomba definitiva. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sarri

Fonseca resiste. La storia con laè finita da tempo, in un clima quasi amichevole compatibilmente con le circostanze. Ma la ... Con Maurizio, il preferito, o chi per ...Più che aggiustata, questadovrebbe essere rifondata. Un particolare che potrebbe complicare anche l'arrivo di, che resta il favorito per la successione a Fonseca , ma che chiede garanzie ...Calciomercato Roma, Sarri sarebbe a un passo dall'accordo. Ecco le cifre del nuovo contratto e i possibili nuovi acquisti ...Il ritorno in panchina del tecnico campione d'Italia e d'Europa è sempre più vicino L'ufficialità di Maurizio Sarri alla Roma sembra essere ad un passo.