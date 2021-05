Rai: Bersani, 'stop tormentone politica romana e chiudiamo questione una volta per tutte' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Per l'ennesima volta, in modo ormai defatigante, in questi giorni si parla di Rai. Ma vogliamo chiudere la questione una volta per tutte?" Lo scrive su Fb, Pier Luigi Bersani, condividendo un'intervista a Radio radicale. "Primo punto, l'invadenza dei partiti: io quando ero segretario mi sono rifiutato di nominare due “nostri” nel cda, ho chiamato associazioni e società civile e ho detto fatemi due nomi. Proposero Gherardo Colombo e Benedetta Tobagi: non gli ho mai telefonato, se non l'ultimo giorno per ringraziarli dell'impegno. Passai, e passo, per un don Chisciotte o per l'Idiota di Dostoevskij… ma è molto semplice evitare l'invadenza dei partiti". "Se invece parliamo della Rai, un'azienda che prima o poi andrà contro un muro sul piano industriale se non si fa una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Per l'ennesima, in modo ormai defatigante, in questi giorni si parla di Rai. Ma vogliamo chiudere launaper?" Lo scrive su Fb, Pier Luigi, condividendo un'intervista a Radio radicale. "Primo punto, l'invadenza dei partiti: io quando ero segretario mi sono rifiutato di nominare due “nostri” nel cda, ho chiamato associazioni e società civile e ho detto fatemi due nomi. Proposero Gherardo Colombo e Benedetta Tobagi: non gli ho mai telefonato, se non l'ultimo giorno per ringraziarli dell'impegno. Passai, e passo, per un don Chisciotte o per l'Idiota di Dostoevskij… ma è molto semplice evitare l'invadenza dei partiti". "Se invece parliamo della Rai, un'azienda che prima o poi andrà contro un muro sul piano industriale se non si fa una ...

pbersani : Parlando con @RadioRadicale ho detto un po’ di cose che penso sulla #Rai. E ho proposto il “metodo Bersani”. - RhoWalter : RT @pbersani: Parlando con @RadioRadicale ho detto un po’ di cose che penso sulla #Rai. E ho proposto il “metodo Bersani”. - TV7Benevento : Rai: Bersani, 'stop tormentone politica romana e chiudiamo questione una volta per tutte'... - RosyDiBartolo1 : RT @pbersani: Parlando con @RadioRadicale ho detto un po’ di cose che penso sulla #Rai. E ho proposto il “metodo Bersani”. - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Pier Luigi Bersani: per l’ennesima volta in questi giorni si parla di #Rai. Ma vogliamo chiudere la questione una volta… -