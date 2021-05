Quartararo, operazione ok: 'Obiettivo prossimo GP a Le Mans' (Di martedì 4 maggio 2021) Il sorriso, la posa da pugile e un messaggio: 'operazione tutto ok, ora l'unico Obiettivo è esserci nella prossima corsa di casa'. Così Fabio Quartararo, pilota della Yamaha in MotoGP, ha comunicato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 maggio 2021) Il sorriso, la posa da pugile e un messaggio: 'tutto ok, ora l'unicoè esserci nella prossima corsa di casa'. Così Fabio, pilota della Yamaha in MotoGP, ha comunicato ...

