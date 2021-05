Platinette contro Fedez: il Ddl Zan è una “legge da Germania dell’est” (Di martedì 4 maggio 2021) Il duro attacco del noto personaggio pubblico a quanto previsto nel Ddl Zan, che smonta clamorosamente le tesi di cui si è parlato molto in queste ultime ore. In questi giorni si è infatti parlato molto del Ddl Zan in merito al “caso Fedez”, fingendo che siano tutti a favore del provvedimento. Non è così. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 4 maggio 2021) Il duro attacco del noto personaggio pubblico a quanto previsto nel Ddl Zan, che smonta clamorosamente le tesi di cui si è parlato molto in queste ultime ore. In questi giorni si è infatti parlato molto del Ddl Zan in merito al “caso”, fingendo che siano tutti a favore del provvedimento. Non è così. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

arwen0506 : Platinette contro il Ddl Zan: 'E' arrogante e liberticida' - Tgcom24 - SaCe86 : #Platinette contro il #DdlZan: 'E' arrogante e liberticida' - Tgcom24 - Rosskitty77 : RT @Angela300564201: TGCOM: Platinette contro il Ddl Zan: 'E' arrogante e liberticida'. - AntonioSgambati : Fate santo subito #platinette A tutti i politically correct dei miei coglioni, come ragionate voi, se non ci fosse… - proietta : RT @wirko94: Oggi editoriale di Cerasa sul Foglio contro il ddl Zan. Dice che sarà un pericolo per la libertà di espressione. Cita la Rowli… -

Ultime Notizie dalla rete : Platinette contro Zan (Pd) elogia Fedez: 'Importante il suo intervento contro l'omofobia' ad_dyn Secondo Platinette il ddl Zan non risolve i problemi perché le norme puniscono ma non educano e il codice penale già punisce la violenza. "Non ho ben capito la sua posizione. Il codice penale -...

Platinette contro Fedez e il Ddl Zan: 'Arrogante e liberticida' Altri, invece, si sono scagliati contro. A fare molto discutere è stata un'intervista rilasciata da un personaggio noto a tutti nella scena della televisione italiana. Platinette , il cui vero nome è ...

Platinette contro il Ddl Zan: "E' arrogante e liberticida" TGCOM Platinette contro Fedez: il Ddl Zan è una “legge da Germania dell’est” Il duro attacco del personaggio pubblico a quanto previsto nel Ddl Zan, che smonta clamorosamente le tesi di cui si è parlato molto.

Zan (Pd) elogia Fedez: "Importante il suo intervento contro l'omofobia" Il parlamentare autore del disegno di legge: "Il ddl non limita la libertà di espressione, se uno dice che gli fa schifo la pratica dell'utero in affitto non commette un crimine d'odio".

ad_dyn Secondoil ddl Zan non risolve i problemi perché le norme puniscono ma non educano e il codice penale già punisce la violenza. "Non ho ben capito la sua posizione. Il codice penale -...Altri, invece, si sono scagliati. A fare molto discutere è stata un'intervista rilasciata da un personaggio noto a tutti nella scena della televisione italiana., il cui vero nome è ...Il duro attacco del personaggio pubblico a quanto previsto nel Ddl Zan, che smonta clamorosamente le tesi di cui si è parlato molto.Il parlamentare autore del disegno di legge: "Il ddl non limita la libertà di espressione, se uno dice che gli fa schifo la pratica dell'utero in affitto non commette un crimine d'odio".