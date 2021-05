Pio e Amedeo dopo le critiche | “Qualcuno si aspetta scuse | rimarrà deluso”

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - LegaSalvini : ++ LA LUNGA RISPOSTA DI PIO E AMEDEO: 'SAPPIATE CHE ABBIAMO APPENA COMINCIATO LA NOSTRA BATTAGLIA AI LUOGHI COMUNI… - ElGamal31021812 : RT @LalisaQueen01: Provo così rabbia per le parole di pio e Amedeo che sono scoppiata a piangere per la rabbia. #pioeamedeo - Akylle7 : @Donzelli Nessuno ha detto che Pio e Amedeo andavano censurati, si critica semplicemente il loro discorso che è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ..., bersagliati dalle critiche per il discorso in TV sul politicamente corretto, hanno affidato la propria risposta a un lungo post su Facebook, in cui hanno messo subito in chiaro di non ...Pio e Amedeo rompono il silenzio dopo le critiche ricevute in seguito al monologo dell'ultima serata di Felicissima Sera, ecco le parole ...Il lungo post con cui Pio e Amedeo non chiedono scusa e rilanciano: "Le parole non valgono quanto l'intenzione" ...