“Perché l’ho fatto” Francesca Fioretti | la notizia a 3 anni dalla morte di Davide Astori

Nel processo per la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra, è stato condannato a un anno il professor Giorgio Galanti. Rilasciò a Davide Astori due certificati di idoneità: era l'unico imputato ed era accusato di omicidio colposo. era direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze). Il giudice per l'udienza preliminare Angelo Antonio Pezzuti ha emesso la sentenza alla presenza di Francesca Fioretti, compagna del calciatore. Astori morì a causa di un'aritmia ventricolare maligna, provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata.

