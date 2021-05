Pensioni, sindacati in pressing sulla riforma del 2022: via dal lavoro a 62 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Il dossier sulle Pensioni anticipate continua a restare sotto i riflettori. Il governo ha già chiarito che la quota 100 non verrà rinnovata. Non è ancora chiaro in che modo si proseguirà, sebbene degli aggiustamenti risultino indispensabili. Nei prossimi interventi di riforma previdenziale, con molta probabilità ci sarà spazio solo per limature dedicate a chi vive situazioni di disagio in età avanzata. Ma la piattaforma sindacale prosegue il proprio pressing e chiede di riaprire il tavolo di discussione. Il cantiere sulla riforma del settore previdenziale potrebbe ripartire già dalla metà di maggio. Le richieste portate avanti da Cgil, Cisl e Uil sono ormai note. L’avvio della flessibilità in uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età. In alternativa, la quota 41 ... Leggi su notizieora (Di martedì 4 maggio 2021) Il dossier sulleanticipate continua a restare sotto i riflettori. Il governo ha già chiarito che la quota 100 non verrà rinnovata. Non è ancora chiaro in che modo si proseguirà, sebbene degli aggiustamenti risultino indispensabili. Nei prossimi interventi diprevidenziale, con molta probabilità ci sarà spazio solo per limature dedicate a chi vive situazioni di disagio in età avanzata. Ma la piattaforma sindacale prosegue il proprioe chiede di riaprire il tavolo di discussione. Il cantieredel settore previdenziale potrebbe ripartire già dalla metà di maggio. Le richieste portate avanti da Cgil, Cisl e Uil sono ormai note. L’avvio della flessibilità in uscita dala partire dai 62di età. In alternativa, la quota 41 ...

