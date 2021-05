Paura per Ubaldo Righetti, malore per l'ex romanista mentre gioca a padel (Di martedì 4 maggio 2021) Momenti di grande Paura per Ubaldo Righetti. L'ex calciatore della Roma e adesso commentatore per il canale televisivo ufficiale del club capitolino, è stato colpito da un malore mentre giocava a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Momenti di grandeper. L'ex calciatore della Roma e adesso commentatore per il canale televisivo ufficiale del club capitolino, è stato colpito da unva a ...

Mov5Stelle : Senza #libertàdistampa non c’è vera democrazia. Servono più strumenti per consentire ai giornalisti, soprattutto pr… - ElisaDospina : La verità è che #fedez alla politica fa paura: ha un seguito pazzesco, in un anno ha raccolto milioni di euro per i… - SkyTG24 : 'Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c'è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta', ha… - sonia_deaa : @Federic57891516 @Marii95p Si ma è stato messo terzo dal pubblico quindi non ha senso mettere in dubbio la finale v… - UBR0KEMEF1RST : @mychemuse il problema è che la persona nella mia vita non ancora arriva e ho paura di rimanere solo per anni e l'i… -