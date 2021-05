Patrizia de Blanck | difende l’amico e picchia un omofobo

Leggi su solodonna

(Di martedì 4 maggio 2021) Durante un episodio di omofobia nei confronti di un suo amico,desi scaglia verso l’autore del gesto e lo prende a ombrellate. Il passante che aveva insultato la persona con cui era la contessa è poi scappato. Domenica mattinaDesi trovava in compagnia del suo amico Lorenzo Castelluccio per andare al supermercato, quando un passante ha iniziato ad insultare pesantemente il ragazzo per Articolo completo: dal blog SoloDonna